РИАМО - 13 июл. Управление Роспотребнадзора по столице запретило купание в трех водоемах, сейчас горожане могут искупаться в шести зонах отдыха, сообщается на сайте ведомства.

На территории города расположены 11 зон отдыха с купанием (из них одна зона отдыха - пляжный комплекс «Бич-Клаб» (САО) на реконструкции, одна зона отдыха - Большой Садовый пруд (САО) - на надзоре Федерального медико-биологического агентства) и 48 зон отдыха без купания (из них на реконструкции – шесть).

«Зоны отдыха «Белое озеро» (ВАО), «Тропарево» (ЮЗАО), «Левобережный» (САО) - купание временно запрещено из-за несоответствия качества воды по микробиологическим показателям до получения повторных удовлетворительных результатов», — говорится в сообщении.

Сейчас для купания открыты шесть зон отдыха: озеро «Черное» (Зеленоград), Большой городской пруд (Зеленоград), Школьное озеро (Зеленоград), Серебряный бор-2, Серебряный бор-3 (СЗАО); Мещерское (ЗАО).

В городе также работают 42 зоны отдыха без купания: Серебряно-Виноградный пруд, Черкизовский пруд, пруды парка «Радуга» (Большой Графский, Итальянский), Круглый пруд, Лебедянский пруд, Путяевские пруды, Кусково, Олений пруд (ВАО); Кузьминские пруды (верхний и нижний), Шибаевский пруд, Люблинские пруды, Дворцово-парковый ансамбль Лефортово (ЮВАО); пруд «Быково болото», пруд МЖК, Михайловский пруд, Дунькин пруд (Зеленоград); Андреевская набережная, Битца (ЮЗАО); Воробьевы горы, Мазиловский пруд (ЗАО).

В числе зон отдыха без купания также Ангарские пруды, парк «Дружба», Головинские пруды, прибрежная зона Химкинского водохранилища у ЖСК «Лебедь» (САО); Калитниковский пруд, Голицынский пруд, Пионерский пруд, Пушкинская набережная реки Москвы, Патриаршие пруды, Новодевичьи пруды, Красногвардейские пруды, Крымская набережная реки Москвы, Новоспасский пруд (ЦАО); Борисовские пруды (ЮАО); Лианозовский пруд, Дворцовый (Останкинский) пруд, Садовый пруд (СВАО); Садовый пруд, парк «Северное Тушино», Строгинская пойма, Кировская пойма (СЗАО); зона отдыха «Заречье» на реке Десне (ТиНАО).

«На реконструкции в настоящее время находятся зоны отдыха: с купанием «Бич-Клаб» (САО); без купания: Екатерининский пруд (ЦАО), Джамгаровский пруд (СВАО), пруды №3-6 на территории ВДНХ (СВАО), Долгие (Виноградовские) пруды №1, 2 (СВАО), Лазоревые пруды №1, 2 (СВАО), Терлецкая дубрава (ВАО)», — добавляется в сообщении.

В принятых в эксплуатацию зонах отдыха обеспечено проведение обработок против клещей и личинок комаров, представлена документация, подтверждающая проведение противоэпидемических (профилактических) мероприятий на зоне отдыха, в том числе программы производственного контроля, имеются необходимые дезинфицирующие средства для уборки туалетов, обеспечены качество и безопасность песка, своевременно произведена его замена.

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