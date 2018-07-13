РИАМО - 13 июл. Владелец дома с атлантами 1882 года постройки на улице Солянка в центре Москвы начал изучение здания для разработки проекта его реставрации, говорится в сообщении пресс-службы департамента культурного наследия столицы.

«Департамент культурного наследия выдал собственнику доходного дома с чайным магазином Торгового дома «Д. и А. Расторгуевы» разрешение на проведение комплекса научно-исследовательских и изыскательных работ по памятнику», – говорится в сообщении.

Бывший владелец долгое время не ремонтировал здание, против него возбудили административное дело за бездействие. В результате по решению суда памятник архитектуры был передан другому собственнику, который после проведения противоаварийных работ признал объект непрофильным.

Дом с атлантами был выставлен на аукцион. В мае 2018 года состоялись торги, в ходе которых определился новый собственник памятника.

Здание было построено для знаменитого чаеторговца А. Д. Расторгуева в 1882 году и является памятником архитектуры. Первый этаж предназначался для чайного магазина домовладельца, а два верхних этажа – для очень дорогих квартир. В подвале находились сараи для принадлежностей, винные погреба и котельная водяного отопления. В 1909 году дом был продан миллионеру-сахарозаводчику П. И. Харитоненко.

После революции его национализировали. В строении 1 разместился Научно-исследовательский институт рентгенологии и радиологии, под технические лаборатории которого приспособили первый этаж. Бывшие доходные квартиры переоборудовали под коммунальные. В этом доме жили первый директор института, знаменитый ученый физик-рентгенолог Петр Лазарев и химик Сергей Наметкин, известный трудами по химии нефти.

«Разработке проекта реставрационных работ предшествует большой серьезный подготовительный этап. Специалисты тщательно осматривают памятник, измеряют его, фиксируют все ключевые характеристики здания, выявляют особенности дома. Такое исследование необходимо для того, чтобы уже при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия, не возникло никаких накладок или неожиданностей», – отметил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.