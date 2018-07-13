РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 июл. Футбольная команда «Торпедо» городского округа Люберцы встретится на домашнем поле с клубом «Black star» из Нигерии», сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Впервые в Люберцах состоится товарищеский матч между ФК «Торпедо» (Люберцы) и ФК «Black star» (Нигерия) на стадионе «Торпедо». Матч пройдет 15 июля, начало в 14:00», – сказал Ружицкий.

Он пригласил любителей футбола поболеть за местную команду.