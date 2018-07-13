РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 июл. В больницу Подольска из городов Истра и Можайск вертолетом доставили 59-летнего и 21-летнего мужчин с ожогами, сообщается в группе «Национальная служба санитарной авиации» в соцсети «ВКонтакте».

«Из города Истра в больницу Подольска на вертолете санавиации доставлен мужчина 59 лет с начавшимися септическими осложнениями после ожога 2 степени живота, бедер, правой кисти, обожжено 20% поверхности тела», - говорится в сообщении.

Сразу же после первого задания вертолет вылетел в город Можайск, где 21-летний мужчина получил ожоги рук, у него обожжено 20% поверхности тела. Его также доставили в больницу Подольска.