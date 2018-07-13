РИАМО - 13 июл. Московским областным УФАС в отношении ООО «Максфер» вынесено постановление о наложении крупного штрафа по делу о картельном сговоре на торгах, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ранее управление возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Максфер» в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных торгах. Их проводило межмуниципальное управление МВД РФ «Раменское».

«Московское областное УФАС России признало ООО «Максфер» нарушившим пункт 2 части 1 статьи 11 ФЗ «О защите конкуренции» и приняла решение о передаче материалов для привлечения общества и его должностных лиц к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 14.32 КоАП РФ», – говорится в сообщении.

По итогам рассмотрения дела ООО «Максфер» оштрафовано на сумму 430 120 рублей за участие в картельном сговоре.