РИАМО – 13 июл. Инспекторы эконадзора проверили исполнение предписания, выданного ООО «Осенний квартал», которому принадлежит земельный участок в черте городского округа Мытищи, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Компания, работающая в строительной отрасли, была уличена в организации незаконной свалки строительных отходов.

«В ходе административного расследования было установлено, что на принадлежащем обществу земельном участке в микрорайоне №17 находились навалы боя кирпича и бетона, а также отходы от сноса зданий на площади около 800 квадратных метров. Высота навалов местами превышала 3 метра. За это ООО было оштрафовано на 130 тысяч рублей и получило предписание ликвидировать незаконную свалку», – сказал министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

Повторная проверка показала, что штраф оплачен, а отходы вывезены на места законного размещения.