РИАМО - 13 июл. Звук могут включить в медиаэкранах, которые работают в вагонах московского метро, сообщил в пятницу первый заместитель начальника столичной подземки по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

«Мы сейчас рассматриваем все возможности для того, чтобы сделать контент, который вещается, со звуком, может быть, через наушники, пока думаем, как», - сказал Латыпов в эфире телеканала «Москва 24».

Он рассказал, что иностранные гости по достоинству оценили работу Московского метрополитена в дни работы чемпионата мира по футболу.

Ранее в Московском метрополитене начала работать система информирования пассажиров с помощью экранов, установленных над сиденьями в вагонах поездов. На них показывают трансляции матчей чемпионата мира по футболу, информацию об изменениях в работе метро и наземного транспорта, а также свежие новости города и мира.