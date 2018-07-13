РИАМО – 13 июл. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что совместная пресс-конференция президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по итогам российско-американского саммита в Хельсинки состоится, передает Федеральное агентство новостей.

«Совместная пресс-конференция двух президентов будет», – сказал Песков.

Он уточнил, что заявления по итогам переговоров главы государств сделают лично.

При этом Песков добавил, что совместное коммюнике президентов не является обязательным атрибутом встречи.

Встреча российского президента Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом пройдет 16 июля в Хельсинки. Главы государств обсудят развитие двусторонних отношений Москвы и Вашингтона, актуальные вопросы международной повестки, включая ситуацию на нефтяном рынке и торгово-экономическую политику.