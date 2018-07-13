РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 июл. Стоимость проезда на трех маршрутах по поселку Малаховка городского округа Люберцы перевозчики снизили в два раза, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.
«Воспользоваться правом проезда по новому тарифу можно на маршрутном такси №38 («Фабула») и №39 («Автоновио») и №30 («Диалан-мобил»). Теперь вместо прежних 40 рублей пассажиры будут платить 20. Пенсионерам без карты компания предлагает льготный проезд в дневное время – за 15 и 25 рублей. Кроме того, школьники в дневное время до 15 часов могут ездить из Малаховки в Томилино за 25 рублей», – сказал Ружицкий.
Он уточнил, что всего в городском округе работает 11 компаний, осуществляющих перевозку пассажиров на общественном транспорте.
Руководитель транспортной компании «Фабула» Михаил Гумен, пояснил, что решение снизить стоимость проезда возникло после того, как губернатор Андрей Воробьев ввел льготу бесплатного проезда для пенсионеров.
«На маршруте №30 льготный проезд действует уже давно. Поскольку добраться из Парковой Рощи в Малаховку или Люберцы можно только на рейсовом автобусе, который ездит несколько раз в день, компания приняла решение ввести бесплатный проезд для всех пенсионеров. Перевозчик разработал именную карту пассажира с фотографией и фамилией пенсионера, которую предъявляют водителю», – сказал генеральный директор «Диалан-мобил» Сергей Рогулин.
По его словам, «Диалан-мобил» выдает карту бесплатного проезда на свой маршрут всем пенсионерам, которые к нему обращаются.
Для многих местных жителей снижение стоимости проезда в 2 раза является существенным. К примеру, Марина Соколова живет в поселке МЭЗ и по работе ежедневно ездит на станцию «Малаховка».
«Раньше я тратила 80 рублей, теперь за маршрут в оба конца плачу всего 40», – поделилась Соколова.
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