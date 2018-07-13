РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 июл. Стоимость проезда на трех маршрутах по поселку Малаховка городского округа Люберцы перевозчики снизили в два раза, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Воспользоваться правом проезда по новому тарифу можно на маршрутном такси №38 («Фабула») и №39 («Автоновио») и №30 («Диалан-мобил»). Теперь вместо прежних 40 рублей пассажиры будут платить 20. Пенсионерам без карты компания предлагает льготный проезд в дневное время – за 15 и 25 рублей. Кроме того, школьники в дневное время до 15 часов могут ездить из Малаховки в Томилино за 25 рублей», – сказал Ружицкий.

Он уточнил, что всего в городском округе работает 11 компаний, осуществляющих перевозку пассажиров на общественном транспорте.

«Все изменения происходят ради комфорта жителей. Благодаря новой концепции работы областного министерства транспорта, в округе обновляют автобусный парк, есть возможность отслеживать маршрут рейсового автобуса в режиме онлайн. Снижение стоимости проезда в Малаховке – также одно из положительных изменений», – отметил Ружицкий.

Руководитель транспортной компании «Фабула» Михаил Гумен, пояснил, что решение снизить стоимость проезда возникло после того, как губернатор Андрей Воробьев ввел льготу бесплатного проезда для пенсионеров.

«На маршруте №30 льготный проезд действует уже давно. Поскольку добраться из Парковой Рощи в Малаховку или Люберцы можно только на рейсовом автобусе, который ездит несколько раз в день, компания приняла решение ввести бесплатный проезд для всех пенсионеров. Перевозчик разработал именную карту пассажира с фотографией и фамилией пенсионера, которую предъявляют водителю», – сказал генеральный директор «Диалан-мобил» Сергей Рогулин.

По его словам, «Диалан-мобил» выдает карту бесплатного проезда на свой маршрут всем пенсионерам, которые к нему обращаются.

Для многих местных жителей снижение стоимости проезда в 2 раза является существенным. К примеру, Марина Соколова живет в поселке МЭЗ и по работе ежедневно ездит на станцию «Малаховка».

«Раньше я тратила 80 рублей, теперь за маршрут в оба конца плачу всего 40», – поделилась Соколова.