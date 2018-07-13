РИАМО – 13 июл. Россиянин напал на польского дипломата во время перелета из Иркутска в Москву, причиной конфликта послужила очередь в туалет, сообщает «Интерфакс».

«После прилета из Иркутска с ушибами обратился гражданин Польши, дипломат. Во время полета один из пассажиров – россиянин – вел себя буйно на борту лайнера. Посетив туалет, без видимых причин он набросился с кулаками на стоявшего ближе всех в очереди в санузел потерпевшего и нанес ему множественные удары», – сказал источник агентства в медслужбе аэропорта «Шереметьево».

По его словам, конфликт произошел на бытовой почве.

«По предварительным данным хулигану не понравилось, что стоявшие в очереди пассажиры торопили его и давали понять, что также хотят воспользоваться туалетом», – добавил собеседник агентства.

Вместе с медиками на борт самолета прибыли полицейские, которые задержали хулигана. В отношении задержанного в Химкинский городской суд направлены материалы дела об административном правонарушении.

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