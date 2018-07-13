РИАМО - 13 июл. Спасатели совместно с добровольцами поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» помогли жителю Рузского городского округа найти пожилого родственника, ушедшего из дома вечером 12 июля, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ МО «Мособлпожспас».

Двенадцатого июля после пяти часов вечера спасатели поисково-спасательного отряда (ПСО) №28 «Мособлпожспас» получили сообщение о том, что в одной из деревень Рузского городского округа ушел из дома мужчина 75 лет, который не может самостоятельно принимать адекватные решения.

«Спасателей встретил родственник потерявшегося мужчины, который рассказал, что в тот момент, когда он занимался домашними делами, его брат незаметно для него ушел из дома без телефона, в легкой домашней одежде. Спасатели обошли все соседние дома в деревне, но это не дало результата, никто из жителей не видел разыскиваемого. Тогда спасатели перенесли свои поиски на поля вокруг деревни. С наступлением темноты старший смены принял решение обратиться за помощью в добровольный поисковый отряд «Лиза Алерт»», – говорится в сообщении.

К поискам подключились 13 добровольцев. Разделившись на четыре группа, спасатели пытались напасть на след пожилого беглеца. Поисковые мероприятия продолжились до глубокой ночи.

«Все понимали, чем скорее они обнаружат мужчину, тем больше шансов, что он будет жив. Около двух часов ночи (13 июля – ред.) пострадавшего нашли возле трансформаторной станции, лежащим на земле с сильным переохлаждением. Спасатели помогли ему встать, оказали помощь и, укрыв специальным термоодеялом, вывели к дороге, где передали в руки медицинских работников», – заключается в сообщении.