РИАМО - 13 июл. В Подмосковье продолжают расселять жителей из аварийного жилья, до конца 2019 года планируют переселить еще более 15 тысяч человек из 246,5 тысяч квадратных метров жилья в аварийном состоянии, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«По итогам 2016 и 2017 годов уже введены в эксплуатацию дома для расселения 2,9 тысячи человек из 46,2 тысячи квадратных метров аварийного жилья. До конца 2019 года будет расселено еще 15 тысяч человек из 246,5 тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда», - сообщил министр стройкомплекса Московской области Руслан Тагиев.

Как отмечается в сообщении, расселение аварийного жилищного фонда в Московской области осуществляется волнообразно, в рамках среднесрочных программ по расселению аварийного фонда.

В рамках первого этапа расселялся аварийный фонд, признанный таковым до 1 января 2012 года, в соответствии с адресной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2013 – 2015 годы». За три года переселили 14 тысяч граждан из 217,3 тысячи квадратных метров аварийного жилищного фонда.

«Реализация второй волны расселения началась в 2016 году и завершится в 2019 году», – сказал Тагиев.

Министр также отметил, что Московская область уже приступила к формированию следующего этапа – новой программы на 2020 – 2022 годы, в которую планируется включить еще 307,7 тысячи квадратных метров аварийного жилого фонда и 17,8 тысячи граждан.

«Для ее реализации будет предусмотрено более 13 миллиардов рублей из средств консолидированного бюджета Московской области. Таким образом, всего за период с 2013 по 2022 годы в Подмосковье будет переселено 49,6 тысячи граждан из 817,7 тысячи квадратных метров аварийного жилищного фонда», – резюмировал министр.

На сегодняшний день новое жилье гражданам предоставляется путем покупки жилья на вторичном рынке, выкупа жилых помещений у собственников, путем приобретения квартир в строящемся доме, либо путем строительства домов.