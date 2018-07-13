РИАМО - 13 июл. Иностранные гости, приехавшие на чемпионат мира по футболу в Москву, чаще других сувениров выбирают карту «Тройка», болельщики также активно покупали продукцию метрополитена, сообщил в пятницу первый заместитель начальника столичной подземки по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

«С собой болельщики увозили в основном карты «Тройка», выполненные в фирменном стиле чемпионата. Купили 160 тысяч карт «Тройка», это очень много, и это самое популярное, что было», - сказал Латыпов в эфире телеканала «Москва 24».

Кроме этого, болельщики активно покупали продукцию с символикой Московского метрополитена.

Финал чемпионата мира по футболу FIFA-2018 состоится на столичном стадионе «Лужники» в воскресенье, 15 июля. За Кубок мира FIFA будут бороться сборные Хорватии и Франции. В матче за третье место сойдутся Бельгия и Англия. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге в субботу, 14 июля.

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