РИАМО - 13 июл. Порядка 25 тысяч пользователей транспортной карты «Тройка» присоединились к программе лояльности, в программе уже задействовано более 15 тысяч точек партнеров, сообщил в пятницу первый заместитель начальника столичной подземки по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

«Программу лояльности мы запустили, сейчас уже более 25 тысяч человек к ней присоединились за короткий промежуток при том, что особо мы ее не продвинули», - сказал Латыпов в эфире телеканала «Москва 24».

Он рассказал, что смысл программы лояльности в том, чтобы пассажиру было выгодно пользоваться картой «Тройка».

«Вы предъявляете карту у партнеров, сейчас уже более 15 тысяч точек партнеров, и получаете баллы, которые они начисляют. Метрополитен начисляет баллы, если вы пополняете карту по тарифу «Электронный кошелек» более чем на 250 рублей», - добавил Латыпов.

Программа лояльности карты «Тройка» была запущена в июне. Она доступна пассажирам, которые зарегистрировались в программе и используют билет «Кошелек». Для накопления бонусов и получения скидок нужно предъявлять карту в торговых точках компаний-партнеров. Бонусы будут записаны на «Тройку» независимо от способа оплаты товара или услуги. Накопленные бонусы можно использовать при пополнении проездного билета, один бонус равен одному рублю.