РИАМО - 13 июл. Коллегия палаты по патентным спорам при Федеральной службе по интеллектуальной собственности пришла к выводу о необходимости прекращения правовой охраны товарного знака «Бонифаций», принадлежащего ООО «Зельт», говорится в сообщении пресс-службы киностудии «Союзмультфильм».

Коллегия согласилась с возражением «Союзмультфильма», в которых киностудия указывала на идентичность товарного знака, представляющего ветеринарную клинику в подмосковной Балашихе, популярному образу из мультфильма «Каникулы Бонифация», исключительные права на который принадлежат «Союзмультфильм».

«Сравнивая индивидуализирующие характеристики персонажа аудиовизуального произведения «Каникулы Бонифация» и стилизованное изображение льва-доктора, включенное в оспариваемый товарный знак, можно прийти к выводу, о том, что последнее изображение явно узнаваемо как персонаж «Бонифаций» аудиовизуального произведения «Каникулы Бонифация»», – отмечается в возражениях студии.

Теперь заключение коллегии будет передано на рассмотрение главе Роспатента, который должен утвердить заключение и принять решение о прекращении правовой охраны товарного знака.