РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 июл. В подмосковном Подольске в 4-м микрорайоне молодые женщина и мужчина ходят по квартирам, представляются пожарной инспекцией и предлагают пожилым людям купить противопожарные датчики по завышенной цене, сообщила «РИАМО в Подольске» родственница пострадавшего.

Молодые женщина и мужчина ходят по квартирам в 4 микрорайоне, представляются пожарной инспекцией, предъявляют удостоверение, делают вид, что проводят проверку. Задают несколько вопросов типа, например, куда бежать, когда в подъезде черный дым, заменили ли в квартире проводку, есть ли зазор между плитой и кухонным гарнитуром 5 сантиметров, ставят галочки в опроснике и предлагают расписаться за инструктаж. Так как в квартирах проводят много проверок газа и вентиляции, проверка кажется многим настоящей.

«Мошенники указали на пространство над входной дверью и спросили, где противопожарный датчик, который всем ставили в начале января, мол, вас что, не было дома, когда всем ставили? Начали давить, утверждать, что по закону у всех дома должны стоять датчики, поэтому их надо срочно ставить. Достали нужный датчик и договор обслуживания на него, который по факту является товарным чеком и актом приема-передачи на одном листе. Спросили, есть ли в квартире льготники, так как стандартная цена датчика – 2 800 рублей, а льготникам если купить сразу, то по 1 000 рублей. Старики поддались психологическому давлению, предъявили пенсионные удостоверения и приобрели копеечный девайс с многократной накруткой», - сказала родственница.

По ее словам, она проверила стоимость датчиков, их цена составляет от 220 до 250 рублей. Также мошенники предлагали поставить второй датчик на кухню и еще в комнаты.

Об их деятельности ничего не знают в Подольском добровольном пожарном обществе, отделе надзорной деятельности по Подольскому району Главного управления МЧС России по Московской области и в Главном управлении МЧС, хотя мошенники уверяли, что они из пожарного надзора.