РИАМО - 13 июл. Около 60 тысяч элементов табло заменили в Московском метрополитене до начала чемпионата мира по футболу, еще 20 тысяч элементов заменили после старта мундиаля, жители столицы также оценили обновление навигации, сообщил первый заместитель начальника подземки по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

«Очень большую работу проделали, заменили 60 тысяч элементов табло до чемпионата и после начала чемпионата еще 20 тысяч элементов, когда поняли, как болельщики идут, куда они смотрят, потому что иногда логика гостей отличается от нашей», - сказал Латыпов в интервью телеканалу «Москва 24».

Он добавил, что москвичи также оценили новую навигацию. В частности, карты метро.

«Новую навигацию москвичи оценили позитивно, многие даже писали заранее, москвичи особенно оценили другое новшество - карты большие на выходе из метро», - подчеркнул Латыпов.

Финал чемпионата мира по футболу FIFA-2018 состоится на столичном стадионе «Лужники» в воскресенье, 15 июля. За Кубок мира FIFA будут бороться сборные Хорватии и Франции. В матче за третье место сойдутся Бельгия и Англия. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге в субботу, 14 июля.