РИАМО – 13 июл. Президент России Владимир Путин своим указом включил в Совет по межнациональным отношениям вице-премьера Виталия Мутко и исключил из него журналиста Максима Шевченко, сообщает Газета.ru.

Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«В Совет также введены министр науки и высшего образования Михаил Котюков и Светлана Смирнова, которая возглавляет «Ассамблею народов России», – следует из текста документа.

Помимо Шевченко, в Совете также лишился места вице-премьер Александр Холопин.