РИАМО – 13 июл. Президент России Владимир Путин своим указом включил в Совет по межнациональным отношениям вице-премьера Виталия Мутко и исключил из него журналиста Максима Шевченко, сообщает Газета.ru.
Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«В Совет также введены министр науки и высшего образования Михаил Котюков и Светлана Смирнова, которая возглавляет «Ассамблею народов России», – следует из текста документа.
Помимо Шевченко, в Совете также лишился места вице-премьер Александр Холопин.
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