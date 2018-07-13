РИАМО – 13 июл. Сотрудники «Почты России», работающие на полную ставку, получают заработные платы не ниже минимального размера оплаты труда, также на предприятии не проводятся сокращения сотрудников основного производства, а, наоборот, почтальоны и операторы активно привлекаются для работы в отделениях почтовой связи, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Ранее ряд СМИ сообщал, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко указала руководителю «Почты России» Николаю Подгузову на то, что он не владеет информацией о реальных зарплатах почтальонов в регионах.

«Ежемесячный совокупный доход почтальонов и операторов отделений почтовой связи был увеличен до уровня МРОТ - 11163 рубля. Также строго соблюдаются все положенные законодательством надбавки и региональные коэффициенты, которые выплачиваются дополнительно к основному окладу работника. Кроме того, с 1 марта на 5% были повышены заработные платы всех сотрудников основного производства городских отделений почтовой связи», - говорится в сообщении.

Все выплаты работникам производятся в строгом соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

Коллектив предприятия на 85% состоит из основного производственного персонала. Это почти 300 тысяч человек. Более 65 тысяч из них работает на неполной ставке, а в отдаленных и малонаселенных пунктах занятость почтальона часто не превышает 3 дней в неделю по три часа. Размер фактической заработной платы формируется с учетом фактической занятости и фактически отработанных часов.

За последние четыре года «Почта России» инвестировала в фонд оплаты труда сотрудникам более 24 миллиардов рублей, из них в 2018 году - 1,8 миллиарда рублей. В результате с 2013-го года средняя зарплата выросла на 37,5% - до 23,6 тысячи рублей. Эта цифра подразумевает не только заработную плату почтальонов, а среднюю зарплату всех почтовых работников предприятия.

В «Почте России» работает около 350 тысяч человек, и темы, связанные с социальными гарантиями сотрудников, традиционно находятся в центре внимания руководства и являются предметом постоянного мониторинга генерального директора предприятия.