РИАМО – 13 июл. При выборе грибов россиянам посоветовали обращать внимание на место их хранения и на правильный метод приготовления, сообщает Газета.ru.

Рекомендации по сбору, готовке и хранению грибов представил Роспотребнадзор.

«Рекомендуется собирать только хорошо знакомые грибы и только в экологически чистых районах, то есть вдали от дорог и населенных мест. Также стоит собирать грибы в плетеные корзины, а не в полиэтиленовые пакеты или мешки, поскольку там они быстро испортятся», – говорится в сообщении.

Срезать гриб необходимо с целой ножкой, а готовить – в день сбора. После этого хранить их стоит в холодном месте. Опасно покупать грибы у случайных лиц и в местах стихийной торговли.

Ведомство предупредило, что каждый год в стране регистрируется около тысячи случаев отравления грибами, которые протекают намного тяжелее других пищевых отравлений. Наиболее тяжело отравления грибами переносят дети и люди преклонного возраста.

Основная причина грибных отравлений – неумение распознавать съедобные и ядовитые грибы, неправильное приготовление блюд из некоторых съедобных и условно съедобных видов грибов.