РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 13 июл. У продавцов, которые торгуют на ярмарке у метро «Котельники», проверят наличие медицинских книжек, сообщил врио главы Котельников Андрей Булгаков в своем аккаунте в Instagram.

Временно исполняющий обязанности главы в пятницу прошел по маршруту, которым ежедневно пользуются жители, чтобы добраться до метро «Котельники». В мероприятии приняли участие сотрудники полиции и Госадмтехнадзора. На состояние территории поступила жалоба в социальные сети.

«Все торговые павильоны в момент проверки, на удивление, были закрыты. Утром (13 июля – ред.) покосили траву и убрали частично мусор. Работы будут продолжены. В следующий раз о выезде заранее никого предупреждать не буду. К тому же, сотрудники профильного управления проверят работу ярмарки и наличие медицинских книжек у продавцов», – написал Булгаков.

Он подчеркнул, что будет решаться вопрос по наведению порядка вблизи нестационарных торговых объектов. Также собственникам напомнят о необходимости установить дополнительное освещение.