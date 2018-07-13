РИАМО - 13 июл. Гражданам Нигерии пришлось ночевать на улице у посольства страны в столице из-за того, что они не смогли вернуться на родину, общественные активисты помогали им находить хостелы, сообщается в группе общественного движения «Альтернатива».

«Мы, активисты «Альтернативы», с ночи находимся у посольства Нигерии примерно с 60 нигерийскими мужчинами, которым нужна помощь с возвращением на родину, но посольство до сих пор ее не оказало», — говорится в сообщении.

Как добавляется в посте, активисты больше недели кормили этих людей, размещали их в хостелах и пытались придумать, как помочь им.

«Надеемся, что официальное представительство Нигерии наконец включится в ситуацию!» — добавляется в сообщении.

Ранее пользователи соцсетей начали распространять фотографии, сделанные на улице возле посольства Нигерии в Москве. Там на ковриках и вещах ночевали граждане этой страны, которые не смогли покинуть Россию.

«Посольство Нигерии в Москве. Около 200 человек хотят вернуться домой. Они приехали по Fan ID, посредники в Нигерии им обещали тут работу легионерами или на заводах. Обратные билеты посредник аннулировал, поэтому они здесь», — написала пользователь Katja Kuznetsova в Twitter.

Другие пользователи соцсетей также выкладывали фотографии с нигерийцами, собравшимися около посольства.