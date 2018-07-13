РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 июл. Госжилинспекция помогла жителям дома в Красногорске вернуть порядка 200 тысяч рублей переплаты за отопление и горячую воду, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Товарищество собственников жилья «Отрадное» исполнило предписание Госжилинспекции Московской области о проведении перерасчета жителям дома №11 корпус 1 в поселке Отрадное горокруга Красногорск. По истечении срока предписания ТСЖ «Отрадное» отчиталось: сумма перерасчета составила 171 тысячу 358 рублей 08 копеек за отопление и 19 тысяч 957 рублей 83 копейки за горячее водоснабжение», – говорится в сообщении.

Проверка проводилась по обращению жителя дома. Было установлено, что «Отрадное» с января 2018 года незаконно завышало тарифы на горячую воду и отопление.

«Это явное нарушение норм Жилищного кодекса. Они гласят, что размер платы за данные коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов Российской Федерации. «Отрадное» же не принимало в расчет распоряжения областных министерства ЖКХ и комитета по ценам и тарифам», – сказал руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

Товариществу дали два месяца на то, чтобы привести начисления в соответствие с требованиями законодательства и вернуть жителям излишне уплаченные ими средства, что и было сделано.