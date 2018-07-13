РИАМО – 13 июл. Начальник Главного следственного управления СК России по Москве Александр Дрыманов больше не является руководителем главка, он ушел в отпуск с последующим увольнением, сообщает «Интерфакс».

«Некоторое время назад Александр Дрыманов подал заявление об уходе в отпуск с последующим увольнением. Его обязанности в настоящее время исполняет заместитель руководителя ГСУ СКР Андрей Стрижов», – сказал агентству информированный источник.

Другой источник рассказал, что Дрыманов перед уходом собрал коллектив и попрощался, сказав, что больше он не вернется на работу.

«Официально он еще не снят с должности, но это вопрос времени», – уточнил еще один собеседник агентства.

На официальном сайте главка в разделе «Руководство» уже указана фамилия Стрижова.

Дрыманов был назначен исполняющим обязанности руководителя столичного СК в феврале 2015 года, через полгода он был утвержден в должности указом президента. В 2018 году фамилия генерала появилась в уголовном деле о получении взятки высокопоставленными сотрудниками СКР за освобождение из СИЗО и смягчение обвинения соратнику криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) – Андрею Кочуйкову (Итальянец). Дрыманов проходил по делу как свидетель.