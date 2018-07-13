РИАМО (КОРОЛЕВ) - 13 июл. В подмосковном Королеве на стадионе «Металлист» появится площадка для занятий йогой, также жители смогут заниматься здесь гимнастикой, баскетболом, волейболом и футболом, сообщил руководитель городской администрации Юрий Копцик.

В пятницу состоялся традиционный объезд городской территории, в ходе которого Юрий Копцик проверил темпы работ на Тарасовской, 14 и оценил, как ведется реконструкция двух стадионов.

«Работы ведутся по графику. Уже установлен детский городок, рядом будет площадка для занятий йогой и гимнастикой. Также предусмотрены площадки для баскетбола, волейбола и воркаута. Конечно, будут новые трибуны на 500 человек и футбольное поле», – сказал Копцик.

В 2019 году на стадионе заменят покрытие на маленьком футбольном поле и отстроят трибуны.

На стадионе «Вымпел» ведутся работы по благоустройству территории.

Стадион «Металлист» был построен в 1928 году для воспитанников Болшевской трудовой коммуны. На его территории сейчас располагаются два футбольных поля, универсальные спортивные площадки и центр пляжных видов спорта.

Стадион «Вымпел» после реконструкции сможет вмещать 2,5 тысячи человек. Там будут построены трибуны с навесом, крытой галереей на верхнем уровне, подтрибунные помещения. Предусмотрена реконструкция существующего здания бассейна общей площадью почти 30 тысяч квадратных метров. Также здесь разместятся футбольное и тренировочное поля, теннисный корт, воркаут-площадка, волейбольные и баскетбольные площадки.