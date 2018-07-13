Отправляясь в отпуск, хочется взять с собой почитать что-нибудь такое, что не потребует большой умственной работы и при этом поможет отвлечься от рутины и, возможно, посмотреть на свою жизнь и окружающий мир с новой точки зрения. И лучше всего для этого подходят истории о путешествиях, которые меняют нашу жизнь. РИАМО совместно с сетью книжных магазинов «Читай-город» выбрала 10 новых книг, которые можно взять с собой в отпуск.

Виржини Гримальди «День, когда я начала жить»

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После 20 лет скучной семейной жизни, полной серых дней и сплошной рутины, Мари решает начать все заново. Она оставляет мужа и отправляется в круиз вокруг света, который перевернет ее судьбу. Мари заведет новых друзей, найдет свое призвание и встретит настоящую любовь! Вместе с ней вы поймете, чего хотите на самом деле, и узнаете, как расстаться со старыми привязанностями, избавиться от пустых страхов и вырваться из замкнутого круга обыденности.

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Жан-Поль Дидьелоран «Вся оставшаяся жизнь»

© Фото, сайт «Читай-город»

Французский писатель Жан-Поль Дидьелоран, лауреат десятка престижных премий, в том числе дважды – Международной премии Хемингуэя за сборники новелл, завоевал настоящую славу, написав в 50 лет свой первый роман «Утренний чтец» (2014). Его второй роман «Вся оставшаяся жизнь» блестяще подтвердил его репутацию неподражаемого рассказчика.

Молодой танатопрактик Амбруаз готовит тела умерших к последнему появлению на публике. Его беззаботная бабушка Бет каждый день печет бретонские пироги и ждет не дождется, когда же внук найдет наконец спутницу жизни. Тем временем юная соцработница Манель скрашивает старость одиноким людям и всей душой привязывается к одному из своих подопечных, добрейшему кондитеру Самюэлю. Судьба сводит всех четверых самым неожиданным образом, и начинается невероятная, полная жизнеутверждающего юмора история в жанре роуд-муви.

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Тами Олдхэм-Эшкрафт «Во власти стихии»

© Фото, сайт «Читай-город»

Автобиографическая книга Тами Олдхэм-Эшкрафт была впервые опубликована в 1998 году и завоевала статус бестселлера. 22 сентября 1983 года Тами Олдхэм и ее жених Ричард Шарп на борту прекрасной парусной яхты покинули Таити, чтобы отправиться к берегам Калифорнии. Молодые, свободные, влюбленные в океанский простор, они надеялись, что 30-дневный переход в Сан-Диего станет для них очередным романтическим приключением. Но внезапно приключение обернулось испытанием: 11 октября яхту настиг сокрушительный ураган «Реймонд» — один из самых мощных в истории. Так по воле судьбы не только будущее, но и сама жизнь молодых людей оказались во власти стихии.

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Борис Акунин «Ореховый Будда»

© Фото, сайт «Читай-город»

Роман «Ореховый Будда» описывает приключения священной статуэтки, которая по воле случая совершила длинное путешествие из далекой Японии в не менее далекую Московию. Будда странствует по взбудораженной петровскими потрясениями Руси, освещая души светом сатори и помогая путникам найти дорогу к себе... «Побегай по Руси в одиночку, поищи ветра в поле. Сколь изобретателен и ловок ни будь один человек, а государственный невод всегда ухватистей. Царь Петр тем и велик, что понял эту истину: решил превратить расхристанную, беспорядочную страну в стройный бакуфу, как это сделал сто лет назад в Японии великий Иэясу. Конечно, России еще далеко до японского порядка. Там от самого сияющего верха до самого глухого низа расходятся лучи государственного присмотра, вплоть до каждого пятидворья, за которым бдит свой наблюдатель. Однако ж и русские учатся, стараются…»

Сара Джио «Назад к тебе»

Когда-то общественность потрясла история Шарлотты, которая попала в кораблекрушение во время медового месяца и вернулась домой лишь спустя два года. Она провела много времени в открытом море, а затем на необитаемом острове в компании нелюдимого мужчины по имени Грэй, благодаря которому смогла выжить. Спустя много лет Шарлотта находит на берегу послание в бутылке. Это невероятно, но из него следует, что Грэй все еще ждет ее на острове, и, по его мнению, с момента их расставания прошли считаные дни…

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Морин Джонсон «Дело Эллингэма»

© Фото, сайт «Читай-город»

Академия Эллингэма – престижная закрытая школа, известная своими выдающимися выпускниками. Основатель школы Альберт Эллингэм отбирал исключительно талантливых детей, чтобы обучать их по принципу «учеба – это чудесная игра». В 1936 году в стенах академии происходят мрачные события: жена и маленькая дочь Эллингэма были похищены загадочным злодеем, называющим себя Лукавый. Это похищение стало одним из величайших нераскрытых преступлений в истории под названием «Дело Эллингэма». Стиви Белл поступает в академию Эллингэма с амбициозной целью – раскрыть преступление 80-летней давности. Но как только она начинает расследование, в школе вновь появляется Лукавый… И Стиви вступает в опасную игру с похитителем и убийцей.

Питер Джеймс «438 дней в море»

© Фото, сайт «Читай-город»

Питер Джеймс – создатель всемирно признанной серии романов о суперинтенданте Рое Грейсе, автор множества бестселлеров New York Times и Sunday Times, лауреат ряда литературных премий. Неизвестный маньяк не просто убил молодую красивую женщину, но и зачем-то надел на нее перед смертью противогаз. Головоломка как раз для Роя Грейса, специалиста по запутанным делам. Однако на этот раз суперинтенданту придется поломать голову еще над одной проблемой: как вести расследование и одновременно не упустить шанс всей жизни. Дело в том, что в другой стране объявилась его жена, пропавшая девять лет назад…

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Жан-Батист Дель Амо «Соль»

Если у каждого члена семьи тысяча причин ненавидеть друг друга, и кажется, ни одной – любить, обычный ужин превращается в античную трагедию. И мы уже видим не мать с тремя взрослыми детьми, сидящими за столом, — картинка меняется: перед нами предстают болезненные воспоминания, глубокие обиды, сдавленная ярость, сожаления, уродливые душевные шрамы, нежелание прощать. Груз прошлого настолько тяжек, что способен раздавить будущее. Перед нами портрет семьи, изуродованный скоропортящейся любовью и всемогуществом смерти.

Элена Фавилли, Франческа Кавальо «Сказки на ночь для юных бунтарок»

Истории, рассказанные в этой книге – не вполне сказки. «99 вдохновляющих историй о невероятных женщинах» - это очерки о судьбах 100 реально существовавших великих женщин. Чтение, которое может заинтересовать не только юных, но и более взрослых бунтарок. Героини книги совершенно разные – балерины и космонавты, королевы и дизайнеры, ученые и художницы. Коко Шанель, Мария Кюри, королева Елизавета и многие другие – всех их объединяет то, что они не боялись быть первыми, открывать новое и добиваться своего. Каждая из них достигла успеха в своём деле и помогла множеству людей обрести веру в себя – и все это собственными силами.

Новая книга Анны Гавальды включает 7 пронзительных, точных, нежных рассказов о простых людях и их жизни.

Об одиночестве, боли потери, магии встреч и силе любви. Герои открываются читателю в непростых ситуациях, когда все буквально распадается на части, и надо найти в себе силы начать с нуля. Юноша, который только что побывал на свадьбе своей бывшей, оплакивающий сына водитель грузовика, который делится своим горем с собакой, потерявший друга бизнесмен, разоряющий мини-бар в номере отеля в Сеуле, отец семейства, вызванный в школу разъяренной директрисой, девушка, которая тщетно ищет любовь… Все они хотят одного – быть услышанными.