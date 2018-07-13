РИАМО - 13 июл. Представители более 25 национальностей приняли участие в мероприятиях фан-посольств во время чемпионата мира по футболу FIFA 2018, работа с российскими организаторами и полицией оказалась на очень высоком уровне, сообщил журналистам в пятницу исполнительный директор организации «Футбольные болельщики Европы» (Football Supporters Europe, FSE) Ронан Эвен.

«Мы провели яркий и насыщенный событиями турнир, организовывали работу фан-посольств. Проведено успешное взаимодействие с полицией, организаторами и всеми соучаствующими. Болельщики могли спокойно маршировать по улице, играть в футбол, чувствовать себя спокойно и безопасно. Интересы болельщиков были поставлены в центр внимания с российской стороны. Безусловно, не обходится без проблем и сложностей, но на то и существуют фан-посольства, чтобы решать эти вопросы оперативно», – отметил Эвен.

По его словам, от города к городу болельщики сталкивались с разными уровнями сервиса и проблемами, поэтому организация готова «дать обратную связь, чтобы в дальнейшем мероприятия были организованы еще лучше».

«Более 25 наций были вовлечены в работу фан-посольств, на сегодняшний день это самый масштабный по работе фан-посольств мундиаль», – подчеркнул глава FSE.

Он добавил, что положительный опыт по логистике болельщиков, полученный в России, будет принят во внимание при организации следующего мундиаля в Катаре в 2022 году.

«Проект по взаимодействию фан-посольств для нас в России происходит впервые в таком масштабе в 11 городах. Мы помогали болельщикам во время и до матчей, организовывали мобильные пункты и активную социальную часть: 30 товарищеских игр между болельщиками из 18 стран, турниры. Создали условия для безопасного, яркого и спортивного пребывания болельщиков в нашей стране», – добавила руководитель фан-посольства России Елена Еркина.

По ее словам, была создана гостеприимная среда, о которой говорили на самых разных уровнях.

Финал чемпионата мира по футболу состоится на столичном стадионе «Лужники» 15 июля. За кубок чемпионов будут бороться сборные Франции и Хорватии. В матче за третье место сойдутся Бельгия и Англия. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге 14 июля.