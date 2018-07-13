РИАМО - 13 июл. Выделенные полосы на Кутузовском проспекте и Большой Дорогомиловской улице будут работать в выходные 14 и 15 июля для курсирования компенсационных автобусов из-за закрытия участка Филевской линии метро, москвичей просят не выезжать на данные полосы, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы.

В связи с закрытием участка Филевской линии метрополитена от станции «Киевская» до станции «Кунцево» и закрытии станций «Студенческая», «Багратионовская», «Филевский парк», «Пионерская», «Фили», «Кутузовская» для выполнения работ по реконструкции, работают компенсационные автобусы маршрута «КМ1» и «КМ2».

«Для организации приоритета передвижения общественного транспорта выделенные полосы на Кутузовском проспекте и Большой Дорогомиловской улице будут работать в выходные дни 14 и 15 июля», – говорится в сообщении.

ЦОДД убедительно просит автомобилистов не выезжать на выделенные полосы и не мешать работе общественного транспорта.

В обычном режиме метрополитен возобновит работу 16 июля в 05:30.