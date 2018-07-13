РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 июл. Управляющая компания «ДЭЗ-сервис» в подмосковном Красногорске в этом году по губернаторской программе «Мой подъезд» выполнит ремонт в 18 подъездах многоквартирных домов, отделочные работы завершены уже в восьми из них, сообщил главный инженер УК Николай Назаренко.

Ранее глава городского округа Радий Хабиров сообщил, что в текущем году в муниципалитете по программе «Мой подъезд» будет отремонтировано 600 подъездов в 194 многоквартирных домах. К программе присоединились свыше 30 управляющих городских организаций.

«В текущем (2018 году – ред.) году наша компания выполнила ремонт в восьми подъездах домов №№42 и 44 на улице Ленина. Сейчас в работе еще 10, ремонт в них мы завершим до конца года», – сказал Назаренко.

Он дополнил, что управляющая компания участвует в программе «Мой подъезд» второй год, в 2017 году в ее рамках был выполнен ремонт в четырех подъездах.

«Всего в управлении нашей компании 18 многоквартирных домов, для участия в программе мы выбрали самые нуждающиеся в ремонте», – отметил Назаренко.

Финансирование ремонта по программе «Мой подъезд» идет из нескольких источников: 5% оплачивают жители, 47% – субсидия из областного и муниципального бюджетов, остальные расходы берет на себя управляющая компания.

«Ремонт одного подъезда в 17-этажном доме обходится УК примерно в 380 тысяч рублей», – пояснил Назаренко.

Председатель совета дома Дарья Ленская отметила, что все этапы ремонта были согласованы с жильцами, и активисты контролировали проведение работ.

«Мы провели общее собрание. На нем выбрали цвет стен, определились, что на первом этаже нужно выложить стены плиткой. Все наши пожелания учли. Ремонт сделали аккуратно, рабочие все за собой убрали. Жильцы очень довольны», – сказала Ленская.

Она отметила, что жители с пониманием отнеслись к необходимости внести денежные средства на проведение ремонта.

«Тем более, что около 500 рублей с квартиры – небольшая плата за ту красоту, которую нам сделали», – заключила Ленская.