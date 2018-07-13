РИАМО - 13 июл. Свыше 10 тысяч болельщиков из Хорватии планируют прибыть в столицу на матч финала чемпионата мира по футболу - 2018, сообщил журналистам в пятницу руководитель фан-посольства Хорватии Томислав Милайс.

«Из Хорватии прибудут 10-15 тысяч человек на финал, и сейчас все мои мысли о том, как найти билеты», - сказал Милайс.

Он добавил, что 14 июля на Красной площади состоится товарищеский матч между болельщиками Хорватии и Франции в 17:30.

«Сегодня месяц, как я покинул Хорватию и нахожусь в России. Путешествую со своей сборной 22 года. Могу сказать по своему опыту, что этот чемпионат лучший по организации и получаемым впечатлениям. У нас было много ярких побед, много разочарований, но этот чемпионат является историческим для футбола Хорватии», - отметил Милайс.

Как добавил Милайс, 10 тысяч болельщиков и зрителей из Хорватии находились в России на матче полуфинала мундиаля. Он уверен, что никто из них не покинул страну-хозяйку чемпионата и ждет финал.

«В Хорватии живут 4 миллиона граждан, но еще 4 миллиона хорватов проживают за ее пределами. Потому шесть регулярных рейсов, которые курсируют в Москву, не являются единственными путями для прибытия болельщиков», - уточнил Милайс.

Как добавил руководитель французского фан-посольства Эрви Мугин, по неподтвержденным данным, в Москве на финале ожидают около 2-3 тысяч болельщиков из Франции.

«Ничего не планируем, кроме традиционного пения болельщиков на стадионе на финале. Завтра встретимся с болельщиками французской сборной на Красной площади и обсудим», - отметил Мугин.

Финал чемпионата мира по футболу FIFA-2018 состоится на столичном стадионе «Лужники» 15 июля. За кубок чемпионов будут бороться сборные Франции и Хорватии. В матче за третье место сойдутся Бельгия и Англия. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге 14 июля.