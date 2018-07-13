РИАМО – 13 июл. Получено положительное заключение экспертизы по проекту строительства участка автодороги Западный обход в подмосковных Электроуглях, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По проекту строительства автодороги Западный обход города Электроугли на участке от путепровода на 20 километре Носовихинского шоссе до улицы Большое Васильево и улицы Вокзальная получено положительное заключение ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза».

«Реализация проектных решений обеспечит транспортную доступность для жителей Электроуглей, объединив микрорайоны, разделенные железной дорогой. В настоящее время связь между западной частью города и восточной осуществляется через регулируемый ж/д переезд. Приступить к строительству объекта планируется после проведения конкурсных процедур по определению подрядной организации, в IV квартале текущего года», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков.

Общая протяженность строительства составит 2,9 километра. Автомобильная дорога планируется с двумя полосами движения. Перспективная среднесуточная интенсивность движения в обоих направлениях на проектируемом объекте составит свыше 5 тысяч автомобилей в сутки. В зоне тяготения автодороги проживает 20 тысяч человек.

С целью обеспечения безопасности дорожного движения автомобильного транспорта проектом предусмотрена установка дорожных знаков, щитков и знаков индивидуального проектирования со световозвращающей поверхностью, металлического барьерного ограждения, удерживающих перильных ограждений, устройство наружного электроосвещения и системы видеонаблюдения, реконструкция и строительство светофорных объектов, а также нанесение дорожной разметки.

Для организации пешеходного движения предусмотрено устройство тротуаров по улице Вокзальная и улице Большое Васильево, а также на участке вдоль Носовихинского шоссе с двух сторон.

Проектирование объекта реализовано в рамках госпрограммы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Финансирование производится за счет средств регионального дорожного фонда. Заказчиком выступает подведомственное министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области ГКУ «Дирекция дорожного строительства», подрядчиком – ООО «ВТМ дорпроект СТОЛИЦА».

Государственный контракт на проектирование заключен в июне 2017 года.