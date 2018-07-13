РИАМО (КОРОЛЕВ) - 13 июл. На стадионе «Вымпел» в подмосковном Королеве установят фигуры спортсменов, в центральном парке установят Летучий корабль, сообщил директор предприятия «Горзеленхозстрой» Владимир Соловьев.

В ходе традиционного объезда в пятницу руководитель городской администрации Юрий Копцик посмотрел, как на предприятии производят фигуры и придумывают цветочные композиции.

«На стадионе «Вымпел» установим восемь фигур спортсменов, хоккеистов, футболистов, фигуристов. Волк Забивака тоже будет перенесен на стадион после завершения чемпионата мира», - сказал Соловьев.

В Центральном парке сотрудники «Горзеленхозстроя» установят фигуры-навигаторы, которые будут символом той или иной зоны парка. Также в парке установят книги, цветочные композиции и большой Летучий корабль с подвижными элементами и цветами, высота которого составит 11 метров. Все работы планируется завершить к 1 сентября.

Полным ходом идут работы на центральной площади перед ЦДК имени Калинина. Работы там планируют завершить в августе, а площадь будут открывать 1 сентября.

Благоустраиваемая территория связывает рекреационные и спортивные зоны Королева – Акуловский водоканал, площадь Победы, стадион «Вымпел» с территорией новых жилых домов вблизи РКК «Энергия». В целом, общественное пространство станет универсальным местом для отдыха: на площади можно будет кататься на роликах и скейтах, в то же время старшее поколение сможет отдыхать в сквере или в тени вновь образуемой аллеи.