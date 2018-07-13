РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 июл. Власти городского округа Люберцы предоставили помещение на льготных условиях аренды молодежному центру технического творчества «Техношкола» в бывшем Доме офицеров в гарнизоне на улице 3-е Почтовое отделение, сообщается на официальной странице управления предпринимательства и инвестиций администрации горокруга в Instagram.

«Администрация городского округа Люберцы заключила договор с ООО «Техношкола» на оказание имущественной поддержки в виде предоставления нежилого помещения площадью 646,3 квадратных метра, расположенного в бывшем Доме офицеров Люберецкого гарнизона с применением льготной арендной ставки», – говорится в сообщении.

На территории муниципалитета реализуются программы поддержки не только промышленных предприятий, но и организаций занятых образовательной деятельностью.

Центр инновационного технического творчества молодежи «Техношкола» является сетью образовательных площадок для дополнительного инженерно-технологического образования детей и молодежи, оснащенных современным оборудованием в сфере роботехники и программирования.