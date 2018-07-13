РИАМО - 13 июл. Полицейские нашли британского болельщика Дугласа Мортона, пропавшего неделю назад в Самаре, его обнаружили в одной из гостиниц Москвы, сообщается на сайте столичного главка МВД РФ.

«Принятыми мерами столичными полицейскими местонахождение указанного гражданина было установлено, он находится в одной из гостиниц Москвы. Также установлено, что в отношении него никаких противоправных деяний не совершалось», – говорится в сообщении.

По данным СМИ, Дуглас Мортон пропал в Самаре после матча четвертьфинала чемпионата мира по футболу, где играли сборные Англии и Швеции. После игры он собирался поехать в Москву, но перестал отвечать на телефонные звонки родственников.

На следующий день поиски иностранца начали полиция, блогеры и просто любопытные. Дугласа искали везде – в соцсетях, на улицах, в моргах, в барах на Никольской.

Местонахождение болельщика выяснили, отследив его покупки по кредитной карте и проанализировав данные с камер видеонаблюдения. Оказалось, что сильно пьяный Мортон выехал на поезде из Самары 10 июля, спустя сутки прибыл на Казанский вокзал, после чего поселился в одной из московских гостиниц, где продолжил отмечать победы своей сборной.