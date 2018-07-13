РИАМО – 13 июл. Комиссия по этике Международной шахматной федерации (ФИДЕ) отстранила Кирсана Илюмжинова от должности президента организации, сообщает Федеральное агентство новостей.

Решение временно отстранить президента организации было принято из-за жалобы его заместителя Георгиоса Макропулоса.

«Комиссия по этике единогласно решила, что мистер Илюмжинов виновен в нарушении этического кодекса ФИДЕ. Мистер Илюмжинов временно отстранен от занимаемой им позиции на период в 18 месяцев, начиная с сегодняшнего дня», – говорится в сообщении ФИДЕ.

Как уточняется в материале, Илюмжинов пытался «дискредитировать членов президентского совета ФИДЕ, делая ложные и провокационные заявления, отказываясь покинуть свой пост после закрытия банковских счетов организации».

Кроме того, он превышал свои полномочия, ставя собственные интересы выше интересов организации.