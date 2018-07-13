РИАМО – 13 июл. Кардиохирург, глава Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерия считает, что чем дольше человек вовлечен в профессиональную деятельность, тем дольше он сохраняет свое здоровье, сообщает в пятницу ТАСС.

«Чем дольше человек занят своей повседневной профессиональной деятельностью, и, таким образом, максимально социализирован, тем лучше сохраняется его здоровье, и тем больше продолжительность жизни – это известный факт. Это же тренинг для высшей нервной деятельности, зрения, а для хирурга – еще и для рук», — сказал Бокерия.

Он добавил, что работники старшего возраста бесценны.

«В отношении врачей так было во все времена: люди хотят лечиться у опытного врача. Кардиохирургов, скажем, в Америке к столу допускают только в 37 лет, а состоится он к 40 годам как самостоятельный хирург, это еще большой вопрос. Это касается врачей, ученых, преподавателей, людей интеллектуального труда, а также рабочих высшей квалификации. Конечно, это потенциал, который создает материальные и интеллектуальные ценности», — отметил Бокерия.

По его словам, опыт хирурга в операционной деятельности трудно переоценить. В целом общемировой тренд заключается в том, что возраст старости отодвинулся на более поздний период жизни.

«Если хирург хорошо видит, если его не беспокоит тремор, то нет ему цены. Опыт хирурга в операционной деятельности трудно переоценить. У нас были примеры – Борис Васильевич Петровский до 90 лет оперировал, умер в 96 лет, он еще был министром. Федор Григорьевич Углов умер в 104 года, он оперировал до 95 лет», — добавил Бокерия.

Он отметил, что весь цивилизованный мир работает до 65 лет независимо от гендерных различий.

«А мы хотим работать до 55 и иметь все те же привилегии. Понятно, что это все очень сложно, нужно находить решение. На слушаниях в Общественной палате все пришли к выводу, что законопроект нуждается в детализации целых разделов», — уточнил кардиохирург.

Правительство России 16 июня внесло в Госдуму пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе. В частности, предусматривается постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Повышение предлагается проводить поэтапно с 2019 года. В настоящее время пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.