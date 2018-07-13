РИАМО – 13 июл. Рекомендация FIFA показывать меньше красивых болельщиц во время трансляций является странной, чем больше на экране красивых девушек, тем лучше, заявила первый зампред комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова.

Ранее Международная федерация футбола призвала телеканалы реже показывать красивых девушек во время трансляций матчей чемпионата мира. В FIFA в этом усмотрели признаки сексизма.

«Когда-то было средневековье. И тогда красивых девушек считали ведьмами. Но мне казалось, что мы живем в уже цивилизованном обществе. По-моему, красота девушки говорит о здоровье, о развитии общества. В конце концов, это просто приятно глазу. Хотя, наверное, не каждому. Не понимаю, как FIFA может давать такие странные рекомендации», — сказала Журова в эфире Радио «Комсомольская правда».

Она добавила, что чем больше на экране красивых девушек, тем лучше.

Финал чемпионата мира по футболу FIFA-2018 состоится на столичном стадионе «Лужники» 15 июля. За кубок чемпионов будут бороться сборные Франции и Хорватии. В матче за третье место сойдутся Бельгия и Англия. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге 14 июля.