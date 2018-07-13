РИАМО - 13 июл. Власти Москвы выставили на торги более 100 нежилых объектов по сниженным ценам для аренды, воспользоваться предложением могут только представители малого и среднего бизнеса, большая часть лотов находится на юго-западе города, говорится в сообщении пресс-службы департамента столицы по конкурентной политике.

«На аукционы выставлены 112 нежилых помещений для субъектов малого и среднего бизнеса. С предпринимателями заключат договоры аренды сроком на 10 лет по фиксированной ставке, которую определят по итогам аукционов. Начальная стоимость каждого лота составляет 4,5 тысячи рублей за один квадратный метр», - сказал руководитель департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Преимущественно предлагаемые объекты расположены на первых этажах жилых домов, а также на цокольных этажах и в подвалах. Площадь лотов варьируется от 5,6 до 568,8 квадратного метра.

Объекты расположены в десяти округах. Большая часть реализуемых лотов находится на юго-западе Москвы – 24 объекта, в ЮВАО – 22, в ЗелАО и САО по 13 объектов.

Руководитель ведомства уверен в высоком спросе на выставленные лоты.

«Объекты по специальной цене для малого бизнеса пользуются высоким спросом со стороны бизнеса. Так, на последней торговой сессии на четыре лота претендовали 18 участников. Из них самым привлекательным лотом оказался объект площадью 115 «квадратов», расположенный на улице Наметкина. За его аренду боролись 12 участников», - уточнил Дегтев.

Аукционы по объявленным объектам пройдут летом 2018 года.