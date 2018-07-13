РИАМО (КОРОЛЕВ) - 13 июл. В доме-долгострое в Королеве на Тарасовской улице, 14 увеличат число рабочих до 100 человек, сообщил руководитель городской администрации Юрий Копцик.

В пятницу состоялся традиционный объезд городской территории, в ходе которого Копцик проверил темпы работ на Тарасовской, 14 и оценил, как ведется реконструкция двух стадионов.

«Сейчас на объекте работает 60 человек, по моей просьбе с понедельника (16 июля – ред.) здесь будет работать 100 человек. Ведутся мероприятия по благоустройству территории, завершается опрессовка труб и работы по электрике», – сказал Копцик.

Кроме того, заканчивается процесс согласования парковки и на следующей неделе приступят к его реализации.

На Тарасовской улице дольщики ждут ввода в эксплуатацию двух домов – №№14 и 2. Дом №14 должны были ввести в эксплуатацию в 2014 году, однако дольщики до сих пор ждут свои квартиры. Администрация города продолжает контролировать ход строительства.