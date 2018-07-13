РИАМО - 13 июл. С 2010 года в Москве сокращено более 274 неэффективных государственных унитарных (ГУП) и казенных предприятий (КП) – 74,25% от их общего числа, при этом отчисления в бюджет работающих в городе ГУПов и КП выросли, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества столицы.

«Несмотря на уменьшение числа ГУПов и казенных предприятий, поступления в бюджет от них ощутимо выросли. Только за прошедшие полгода они составили 942,7 миллиона рублей, превысив на 74% поступления за весь 2017 год», – сказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Увеличения доходов бюджета удалось достичь благодаря оптимизации управления городским имуществом и сокращению неликвидных активов.

Убыточные государственные унитарные и казенные предприятия были расформированы; те, что выполняли одинаковые функции, объединили. А некоторые другие – ликвидные – ГУПы и КП, чтобы повысить их эффективность, преобразовали в акционерные общества и государственные бюджетные учреждения.