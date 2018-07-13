РИАМО - 13 июл. Государственный исторический музей и международный аэропорт «Шереметьево» 17 июля открывают фотовыставку «Стиль русских мастеров», говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

На выставке собраны фотографии работ русских живописцев, ювелиров, резчиков по дереву и стеклу, мастеров по изготовлению тканей, икон, рукописных книг и кухонной утвари, представленные в залах и хранящиеся в фондах главного музея русской государственности.

«Фотоработы подобраны таким образом, чтобы посетители смогли оценить невероятный разнообразный стиль русских мастеров. Помимо штучных работ, представлены интерьеры залов Исторического музея, в оформлении которых принимали участие известные русские живописцы: Виктор Васнецов, Генрих Семирадский, Иван Айвазовский», – говорится в сообщении.

Первые гости выставки смогут послушать музыкальные произведения в исполнении ансамбля старинной музыки, получить в подарок лубочную картинку XVIII века, изготовленную на печатном станке, а также сфотографироваться на память с музыкантами и печатником.

Выставка будет открыта для посещения в арт-галерее в терминале E пассажирами и гостями аэропорта до 17 августа.