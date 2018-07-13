РИАМО - 13 июл. Столичный парк «Зарядье» удостоен особой похвалы (Special Mention) в категории «Ландшафтный дизайн» конкурса Architizer A+ Awards, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Международный конкурс Architizer A+ Awards ежегодно определяет лучших мировых архитекторов и дизайнеров путем народного голосования. Высоко оценив превосходное качество рассмотренных материалов, жюри удостоило самые лучшие заявки специального упоминания, наряду с основными финалистами и победителями.

«Заявки были получены более чем из 100 стран, и особую похвалу заслужили работы, признанные исключительными. Такая оценка свидетельствует о выдающихся достижениях всей команды, работавшей над созданием парка «Зарядье». Более того, Special Mention в этом конкурсе является прекрасной возможностью заявить о проекте всему миру», – сказал главный архитектор Москвы, руководитель авторского коллектива проектировщиков парка Сергей Кузнецов.

Компания Architizer разработала виртуальный набор инструментов с полезными ресурсами: рекомендации по продвижению в социальных сетях, факты об A+, цифровые значки и другие средства для продвижения каждого проекта.

Список финалистов и участников, удостоенных Special Mention, опубликован на странице.