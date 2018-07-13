Мажор за рулем автомобиля Audi RS 6 разогнался до 378 километров в час на одной из дорог в Подмосковье На видео видно, что автомобиль постепенно разгоняется до 378 километров в час и едет с такой скоростью более десяти секунд.
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|Осадки / облачность
|Давление
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|Ветер
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Мажор за рулем автомобиля Audi RS 6 разогнался до 378 километров в час на одной из дорог в Подмосковье На видео видно, что автомобиль постепенно разгоняется до 378 километров в час и едет с такой скоростью более десяти секунд.
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