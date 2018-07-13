РИАМО - 13 июл. В текущем году новые школы и детские сады введут в эксплуатацию на территории 20 муниципальных образований Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

До конца 2018 года в Подмосковье введут в эксплуатацию девять школ и блоков начальных классов на 4 509 мест, из них уже введена в эксплуатацию одна школа на 880 учащихся. Также планируется ввести 18 детсадов на 3 365 мест, из них три объекта на 760 мест уже введены и готовятся к торжественному открытию.

«Объекты образования строятся в следующих муниципальных образованиях: Балашиха, Ивантеевка, Истра, Котельники, Коломна, Красногорск, Химки, Лосино-Петровский, Лобня, Подольск, Мытищи, Наро-Фоминский округ, Лотошинский район, Одинцовский район, Богородский округ, Солнечногорский район, Сергиево-Посадский район, Серпуховский район, Щелковский район, Дмитровский горокруг», – отмечается в материале.

Объекты строятся в рамках государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы за счет бюджетов региона и муниципальных образований, а также за счет внебюджетных средств.

«Строительство вышеперечисленных объектов осуществляется в рамках государственных программ Московской области и сопровождается Центром бюджетного строительства, который обеспечивает всестороннюю поддержку и связь между региональными органами власти и застройщиками в решении возникающих вопросов на всех стадиях реализации проектов», – сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

По данным пресс-службы, в Подмосковье на разных стадиях реализации находится свыше 600 проектов социальной инфраструктуры.