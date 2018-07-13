РИАМО - 13 июл. Фонд реновации жилфонда Москвы ведет проектирование 90 домов по стандартам программы, сообщил журналистам в пятницу заместитель руководителя столичного департамента строительства Александр Ломакин.

«В настоящее время фонд реновации проектирует 90 домов по стандарту программы реновации, до конца сентября мы планируем объявить торги на определение подрядчика. Говорить о конкретных площадках пока рано, поскольку документация еще в проработке», - сказал Ломакин.

Он добавил, что строительство 15 домов по стандартам программы реновации в Северном, Северо-Восточном и Восточном округах начнется до конца текущего года. Сдать в эксплуатацию эти дома планируется в 2021 году.

«Мы планируем строить дома на тех площадках, которые у города уже есть, они все крайне индивидуальные, и одна не похожа на другую. Это приводит к тому, что и каждый дом проектируется индивидуально», - отметил Ломакин.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года мэром Москвы Сергеем Собяниным. Она касается более одного миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. Сейчас программа насчитывает 5171 дом.