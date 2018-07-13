РИАМО – 13 июл. Сбербанк и «Тинькофф Банк» запустили совместный сервис переводов по номеру мобильного телефона, пишет в пятницу газета «Ведомости».

Сервис позволяет владельцам карт банков через мобильные приложения совершить мгновенный перевод с карты на карту, зная только номер телефона получателя.

«С 13 июля сервис начнет появляться в мобильных приложениях банков на системах Android и iOs у клиентов в Москве, до конца июля функционал станет доступен клиентам по всей России», – говорится в сообщении.

Для того, чтобы сделать перевод с карты Сбербанка на карту «Тинькофф банка» надо будет зайти в мобильное приложение, выбрать функцию «на карту в другой банк», далее – «перевод по номеру телефона».