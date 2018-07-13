РИАМО - 13 июл. В поселке Домбай республики Карачаево-Черкесия 53-летний москвич сорвался с обрыва на смотровой поляне, на его поиски отправили пять сотрудников поисково-спасательного отряда и одну единицу техники, утром следующего дня спасатели обнаружили его тело, сообщается на сайте Главного управления МЧС России.

«Двенадцатого июля в 20:33 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесской республике поступила информация о том, что в поселке Домбай Карачаевского городского округа в районе маятниковой дороги (смотровая поляна) турист из города Москва 1965 года рождения упал с обрыва вниз, где протекают две горные реки Аманауз и Домбай Елген», - говорится в сообщении.

По предварительной информации турист не был зарегистрирован в поисково-спасательном подразделении. На его поиски выдвинули пять спасателей Домбайского поисково-спасательного подразделения КЧ ПСО МЧС и одну единицу техники.

Спасатели проводили поиски до утра 13 июля, приостановив их в ночное время из-за наступления темноты. В 6 утра пятницы тело пропавшего туриста было обнаружено, его передали сотрудникам полиции.

«Если вы попали в чрезвычайную ситуацию и вам нужна помощь, звоните по номерам экстренных служб с мобильного телефона «101» и «01» со стационарного», - говорится в сообщении.