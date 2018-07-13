РИАМО - 13 июл. Все больше современных архитектурных решений с комфортным благоустройством появляется в Подмосковье благодаря процедуре согласования архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства (АГО), говорится в сообщении пресс-службы Главархитектуры Московской области.

«С начала 2018 года порядка 800 качественных архитектурных решений с комплексным благоустройством подтверждены для реализации в Подмосковье свидетельствами АГО, что превышает аналогичный показатель 2017 года в 2,5 раза», – сказал начальник Главархитектуры Московской области Владислав Гордиенко.

Также он добавил, что согласование АГО производится при планировании вновь создаваемых и реконструируемых объектов.

«Важно отметить, что все социальные объекты, создаваемые на территории нашего региона, проходят процедуру согласования архитектурно-градостроительного облика. Главархитектура Московской области сопровождает проектирование детских садов, школ, больниц и поликлиник, создаваемых на территории региона. Главная задача в этой работе – учет современных требований проектирования для создания комфортных зданий с эффективно используемыми площадями», – отметил Гордиенко.

В прошлом году Главархитектурой Московской области введен персональный мониторинг каждого обращения о согласовании АГО, установлены стандарты процедуры, а также внедрены критерии и типовые формы проверки АГО, по которым застройщики могут выполнить самопроверку и контролировать работу проектировщика.

Рассмотрение авторских архитектурных решений осуществляется публично представителями профессионального архитектурного сообщества при участии застройщиков и авторов проектов на заседаниях архитектурной комиссии Градостроительного совета Московской области.

«Мы рассматриваем развитие городской застройки комплексно, оценивая качество и комфорт территорий для жизни и труда. Уже сейчас можно говорить о том, что на территории Московской области созданы примеры современного архитектурного искусства и комфортной приобъектной среды, а количество запланированных качественных архитектурных решений неуклонно растет», – отметил главный архитектор Московской области Михаил Хайкин.