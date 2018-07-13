РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 июл. В подмосковной Балашихе на улице Фадеева в микрорайоне Южный ликвидировали все незаконные рекламные конструкции, уничтожены свыше 60 баннеров, сообщил глава городского округа Сергей Юров.

В конце июня по поручению Юрова первый замглавы Балашихи Алексей Коваль провел на улице Фадеева в микрорайоне Южный выездное совещание. Он обратил внимание профильных служб администрации на нарушения, связанные с размещением рекламных конструкций и организацией торговли. Ранее жалобы на это поступили от жителей микрорайона через систему «Добродел».

«В течение двух недель мы приводили улицу Фадеева в микрорайоне Южный в порядок. После рейдов по выявлению незаконных рекламных конструкций и жалоб наших жителей на портале «Добродел» профильные службы администрации города провели здесь демонтаж этих элементов и убрали всю незаконную рекламу – это более 60 рекламных конструкций, баннеров и плакатов», – сказал Юров.

Он добавил, что все демонтированные рекламные конструкции не соответствовали концепции размещения рекламы в городе и были установлены без согласования с администрации Балашихи. Рейды по демонтажу такой рекламы проводятся два раза в неделю.

Ранее глава муниципалитета сообщил, что всего с начала текущего года в Балашихе демонтировали около 700 незаконных рекламных конструкций.