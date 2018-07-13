РИАМО - 13 июл. Численность охотничьих животных в Подмосковье не изменилась за пять лет, а по отдельным видам даже наблюдается тенденция к росту, в частности, лосей стало на одну тысячу особей больше за пять лет, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования региона.

«Численность лосей в области за пять лет возросла на тысячу особей – с 9,31 тысячи в 2013 году, до 10,3 в 2018-м. По имеющимся данным, стабильной в последние годы остается численность косули (более трех тысяч особей), пятнистого и благородного оленей», - сказал министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

Эти данные выявили с помощью экологической экспертизы, в ходе которой специалисты проанализировали численность охотничьих ресурсов в регионе за последние пять лет. Экспертиза проводится для определения объемов добычи копытных животных (лось, косуля, пятнистый и благородный олени) и барсука в охотничий сезон с августа 2018-го года по август 2019-го.

По словам министра, стабилизация поголовья животных, являющихся объектами охоты, свидетельствует о том, что экологическая ситуация в местах их обитания благоприятна, а случаев браконьерства становится все меньше.

«Разумеется, совместно с министерством сельского хозяйства мы тщательно отслеживаем ситуацию и устанавливаем строго обоснованные лимиты изъятия объектов животного мира», - добавил министр.

В Подмосковье обитает около 70 видов охотничьих животных. Среди основных охотничьих ресурсов - лось, олени, косуля, кабан, зайцы (беляк и русак), лисица, енотовидная собака, волк, лесная куница, черный хорь, бобр, барсук, норка, горностай, ондатра.

Из птиц - глухарь, тетерев, рябчик, вальдшнеп, перепел, коростель, кряква, чирки (свистунок и трескунок), широконоска, шилохвость, свиязь, хохлатая чернеть, красноголовый нырок, а из болотных птиц - бекас, гаршнеп, камышница, лысуха, и другие.

В ходе анализа представленных материалов выработаны рекомендации по сохранению численности животных, являющихся объектами охоты.

Помимо выявления и пресечения случаев браконьерства, экологи рекомендуют работникам охотхозяйств тщательнее вести мониторинг и учет, а также эффективнее бороться с естественными врагами диких животных – одичавшими собаками, лисами и другими.